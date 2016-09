Was fliegt über Söcking?

Wer wissen möchte, welches Flugzeug er gerade über Söcking sieht, der kann dies auf flightradar24.com einsehen. Die Informationen werden nahezu in Echtzeit in Google-Maps eingeblendet. Da kommt fast Fluglotsenfeeling auf. Interessant, unterhaltsam und informativ... Flugnummer, Flugzeugmodell (teilw. mit Bild), Wohin?, Woher?, Geschwindigkeit und vieles mehr... Erfasst werden nur Flugzeuge mit ADS-B-Transponder. Ein Beispiel: Callsign: DLH2PP

DLH2PP Flightnr: LH3412

LH3412 Reg: D-ABXO

D-ABXO Hex: 3C4B0F

3C4B0F Model: Boeing 737-330 (B733)

Boeing 737-330 (B733) Airline: Lufthansa

Lufthansa Lat: 48.49607

Lon: 12.03104

Altitude: 33025 feet ( 10066 m)

feet ( m) Ground speed: 377 knots

(698 km/h / 434 mph)

Track: 103 °

° Radar: LKPR

Squawk: 2120

From : Frankfurt, Main (FRA)

Frankfurt, Main (FRA) To: Bucharest, Henri Coanda (OTP) Link zu

Ein weiterer Anbieter solcher Informationen ist Link zu flightradar24.com Ein weiterer Anbieter solcher Informationen ist casper . Das Angebot hat aktuell den deutschen Luftraum nicht im Blick, ist aber für den Interessierten eine schöne Alternative.