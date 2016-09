schneller Internetzugang für Söcking bis 100Mbit/s -update

Hier eine Empfehlung an alle Söckinger, denen 1 bis 1,5Mbit/s Downstream nicht reichen. Über Kabeldeutschland bekommt man inzwischen bis zu 100Mbit/s Downstream. In einigen Bereichen von Söcking also einen bis zu 100x schnelleren Internetzugang als via Telefonkabel mit DSL. Und seit Anfang 2007 geht das auch ohne Kabelfernsehen hinzubuchen zu müssen, aber auch beim DSL via Telefonleitung tut sich in 2012 etwas. In den Grafiken sehen Sie die Video-Downstreamgeschwindigkeiten von YouTube, bei einem 32Mbit/s Anschluss in Söcking (Stand 2011). Wir haben seit 2007 ein Paket aus Datenflat und kostenfreier Telefonate ins deutsche Festnetz. Sonderrufnummern oder Mobilfunk kosten extra. Sparvorwahlen sind hier nicht möglich. Und wenn man möchte geht das ganze auch komplett ohne Telefonanschluss bei der Telekom. Preislich ist das Angebot komplett mit Telefonie auf Kabeldeutschland umzustellen sehr interessant. Es bleiben dann lediglich derzeit (Stand Oktober 2007-2012) 29.90€ inkl. aller Grundgebühren + Kosten für Sonderrufnummern, Mobilfunk- und Auslandsanrufe. Unsere Erfahrungen:

Das Internet hat eine sehr schnelle Anbindung (schnelle Reaktionszeit = ping) mit der versprochenen Bandbreite. Das Telefonieren via Kabeldeutschland ist IP-Telefonie und hat mit Kinderkrankheiten zu kämpfen. Wir (seit 1.9.2007 dabei) hatten bereits einen Ausfall von 24 Stunden. Qualitativ ist die Verbindung i.d.R. in Ordnung aber teilweise von einem leichten Echo begleitet. Wer also auf sein Telefon z.B. beruflich angewiesen ist oder einen hohen Anspruch an die Gesprächsqualität stellt, sollte zumindest telefonisch bei der Telekom bleiben. Für einen Privatanschluss und nachdem man in der Regel auch auf das Handy ausweichen kann, ist Kabeldeutschland eine echte Empfehlung. >>> UPDATE vom 14.05.2008: Nach mehrmaligem Ausfall der Telefonie und 5 Terminen mit einem Servicetechniker von Kabeldeutschland, konnte ein Fehler in einem Straßenverteiler lokalisiert und behoben werden. Seither haben wir keine weiteren Ausfälle bemerkt. Aus unserer Sicht für den Privatgebrauch unser derzeitiger Preis-/Leistungssieger.<<< >>> UPDATE vom 01.08.2011: Inzwischen sind in Söcking auch schon 100Mbit/s Downstream für 39.90€ zu haben.<<< >>> UPDATE vom 01.11.2012: Ab Ende November 2012 ist auch schnelles DSL mit bis zu 50Mbit/s über die normale Telefonleitung, also z.B. via Telekom oder 1&1 verfügbar.<<< Hier profitiert Söcking von dem Netzausbau in Perchting und bekommt einen eigenen, neuen Einwahlknoten, so dass Kabel Deutschland hier sein Alleinstellungsmerkmal verliert. Und noch ein paar Tipps zu Kabel Deutschland: Wenn Sie einen Bekannten haben, der Kabelfernsehen hat oder bereits via Kabeldeutschland telefoniert oder surft, dann gibt es Prämien im Rahmen der Freundschaftswerbung.

Der in 2007 mitgelieferte Router (D-Link) gibt nicht die komplette Bandbreite an den PC weiter, also lieber ein anderes Modell einsetzen. Seit 2008 liefert Kabeldeutschland in der Regel die Fritz!Box, die das Bandbreitenproblem nicht hat.

Um die komplette Bandbreite zu nutzten sollte man ein Tool zur Optimierung der Downloadgeschwindigkeit einsetzten, da auch das Betriebssystem gelegentlich die maximal mögliche Bandbreite begrenzt. Mehr dazu können Sie hier nachlesen http://dsl-speedtest.computerbild.de

Auch Mobilfunktarife bietet Kabeldeutschland seit 2010 an, die günstige Telefonate zwischen Festnetz und Handy erlauben. Details hierzu bitte direkt bei Kabeldeutschland abfragen. Also viel Spaß bei mehr SPEED und ggf. auch günstiger Telefonie in Söcking