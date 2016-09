Leserbrief zum Artikel „ Starnberg muss nachzählen“ in der Süddeutschen Zeitung vom 20.3.14, und auch SZ 18.3. und 17.3.14 (veröffentlicht in SZ v. Di.1.4.14, Regionalteil Seite 8, hier in eingekürzter Fassung) Tunnel Starnberg Mit John kommt der Tunnel - egal was die laufende Nachzählung ergibt. Das ist meine feste Meinung. Denn im Starnberger Stadtrat haben die Tunnel-Befürworter die Mehrheit, mit 16 Sitzen und ca. 150.000 Stimmen. Die Tunnelgegner haben verloren, bei 14 Sitzen aus ca. 130.000 Stimmen. Nach Art.36 der Gemeindeordnung muss John die Mehrheits-Beschlüsse des Stadtrates vollziehen und umsetzen. Auf die vermuteten verlorengegangenen ca. 5000 Stimmen für die BMS kommt es wohl nicht mehr an. Ich glaube, dass die Lösung der Verkehrspolitik in Starnberg für die neue 1. Bürgermeisterin lauten sollte: Tunnel JA und JETZT ! Umfahrung JA und SPÄTER ! Eva John Starnberg Auch der frühere Bürgermeister hat sich angesichts der seit Jahren geschaffenen Fakten vom Tunnelgegner zum Tunnelbefürworter gewandelt. Und wenn es Frau John mit ihrer ausgleichenden Art schaffen sollten, mehr Zusammenhalt und politischen Frieden zwischen den acht (!) Gruppierungen im Starnberger Stadtrat zu schaffen, dann wäre das ihr größter Verdienst für Starnberg. Tunnel hin oder her. Klaus J. Wagner Söcking, 23.3.14 ... machen Sie mit bei unserer Umfrage (rechts oben)