Wo stehen Sendeanlagen?

Rufen Sie den unten angegebenen Link auf und geben Sie Ihre Postleitzahl ein. Alle Sendeanlagen (Mobilfunkantennen, BOS-Funkmasten) in Ihrer Nähe werden nun angezeigt. Durch klicken auf den Standort erhalten Sie weitere Informationen. Mobilfunk ist eindeutig gekennzeichnet. BOS Standort sind i.d.R. in der Spalte Sendeantenne mit -Sonstige Funkanlage- und in der Spalte Hauptstrahlrichtung mit -ND- (was bedeutet, dass die Antenne in alle Richtungen abstrahlt) gekennzeichnet. http://emf2.bundesnetzagentur.de/karte.html